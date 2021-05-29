.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

زيادة إصابات كورونا "تغلق" حياً كاملاً في مدينة صينية

خضوع أحد المقيمين لفحص كورونا بمنطقة ليوان في قوانغتشو يوم 26 مايو 2021

زيادة إصابات كورونا "تغلق" حياً كاملاً في مدينة صينية

قوانغتشو هي مركز تجاري وصناعي يسكنه 15 مليون شخص شمال هونغ كونغ

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت مدينة قوانغتشو جنوب الصين أحد الأحياء، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم اليوم السبت للخضوع لفحص فيروس كورونا بعد زيادة عدد الإصابات التي أزعجت السلطات.

وأبلغت قوانغتشو، وهي مركز تجاري وصناعي يسكنه 15 مليون شخص شمال هونغ كونغ، عن 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

الصحة العالمية: سينتهي كورونا في هذه الحالة فقط! صحة الصحة العالمية: سينتهي كورونا في هذه الحالة فقط!

يشار إلى أن عدد الإصابات يعد ضئيلاً مقارنة بآلاف الحالات اليومية في الهند، غير أنه أزعج السلطات الصينية التي اعتقدت أنها وضعت المرض تحت السيطرة.

"سريع وقوي"

من جهتها نقلت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية عن السلطات الصحية قولها إن انتشار العدوى كان "سريعاً وقوياً".

وتم تطبيق أمر الاختبار الصادر، اليوم السبت، على سكان خمسة شوارع في منطقة ليوان بوسط المدينة. كما تم إغلاق الأسواق المفتوحة ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الترفيه، إضافة إلى حظر تناول الطعام داخل المطاعم، في حين تم إخبار المدارس بوقف الحضور الشخصي للطلاب. وصدرت أوامر للمواطنين في أجزاء من أربع مناطق مجاورة بالحد من النشاط في الهواء الطلق.

السكان يصطفون لاختبار كورونا بمنطقة ليوان في قوانغتشو يوم 26 مايو 2021
السكان يصطفون لاختبار كورونا بمنطقة ليوان في قوانغتشو يوم 26 مايو 2021

"جاءت من الخارج"

يذكر أن الصين تبلغ عن عدد قليل من الحالات الجديدة كل يوم، لكنها تقول إنها تعتقد أن جميعهم تقريباً أصيبوا في الخارج. وبلغ العدد الرسمي للوفيات في البر الرئيسي 4636 من أصل 91061 حالة إصابة مؤكدة.

إلى ذلك أبلغت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت عن حالتين جديدتين من العدوى المحلية في قوانغتشو و14 حالة في أجزاء أخرى من البلاد قالت إنها جاءت من الخارج.

السكان يصطفون لاختبار كورونا بمنطقة ليوان في قوانغتشو يوم 26 مايو 2021
السكان يصطفون لاختبار كورونا بمنطقة ليوان في قوانغتشو يوم 26 مايو 2021

رجل يبلغ 75 عاماً

ووفق وسائل الإعلام الحكومية، يعتقد أن معظم الإصابات الأخيرة في قوانغتشو مرتبطة برجل يبلغ من العمر 75 عاماً تم اكتشاف إصابته في 21 مايو بسلالة ظهرت لأول مرة في الهند. وعاش معظم الآخرين معاً أو حضروا مأدبة عشاء مع الرجل.

كما انتشرت هذه العدوى إلى مدينة نانشان القريبة، حيث تم الإبلاغ عن حالة واحدة مؤكدة جديدة وحالتين بدون أعراض اليوم السبت بعد اختبار أشخاص من قوانغتشو، وفق صحيفة غلوبال تايمز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد