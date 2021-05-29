زيادة إصابات كورونا "تغلق" حياً كاملاً في مدينة صينية

أغلقت مدينة قوانغتشو جنوب الصين أحد الأحياء، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم اليوم السبت للخضوع لفحص فيروس كورونا بعد زيادة عدد الإصابات التي أزعجت السلطات.

وأبلغت قوانغتشو، وهي مركز تجاري وصناعي يسكنه 15 مليون شخص شمال هونغ كونغ، عن 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

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يشار إلى أن عدد الإصابات يعد ضئيلاً مقارنة بآلاف الحالات اليومية في الهند، غير أنه أزعج السلطات الصينية التي اعتقدت أنها وضعت المرض تحت السيطرة.

"سريع وقوي"

من جهتها نقلت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية عن السلطات الصحية قولها إن انتشار العدوى كان "سريعاً وقوياً".

وتم تطبيق أمر الاختبار الصادر، اليوم السبت، على سكان خمسة شوارع في منطقة ليوان بوسط المدينة. كما تم إغلاق الأسواق المفتوحة ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الترفيه، إضافة إلى حظر تناول الطعام داخل المطاعم، في حين تم إخبار المدارس بوقف الحضور الشخصي للطلاب. وصدرت أوامر للمواطنين في أجزاء من أربع مناطق مجاورة بالحد من النشاط في الهواء الطلق.

"جاءت من الخارج"

يذكر أن الصين تبلغ عن عدد قليل من الحالات الجديدة كل يوم، لكنها تقول إنها تعتقد أن جميعهم تقريباً أصيبوا في الخارج. وبلغ العدد الرسمي للوفيات في البر الرئيسي 4636 من أصل 91061 حالة إصابة مؤكدة.

إلى ذلك أبلغت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت عن حالتين جديدتين من العدوى المحلية في قوانغتشو و14 حالة في أجزاء أخرى من البلاد قالت إنها جاءت من الخارج.

رجل يبلغ 75 عاماً

ووفق وسائل الإعلام الحكومية، يعتقد أن معظم الإصابات الأخيرة في قوانغتشو مرتبطة برجل يبلغ من العمر 75 عاماً تم اكتشاف إصابته في 21 مايو بسلالة ظهرت لأول مرة في الهند. وعاش معظم الآخرين معاً أو حضروا مأدبة عشاء مع الرجل.

كما انتشرت هذه العدوى إلى مدينة نانشان القريبة، حيث تم الإبلاغ عن حالة واحدة مؤكدة جديدة وحالتين بدون أعراض اليوم السبت بعد اختبار أشخاص من قوانغتشو، وفق صحيفة غلوبال تايمز.