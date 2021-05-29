.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بريطانيا تدرس "متحورا مصرياً" من كورونا.. لماذا غضبت تايلاند؟

فحص مخبري في بريطانيا (رويترز)

بريطانيا تدرس "متحورا مصرياً" من كورونا.. لماذا غضبت تايلاند؟

بريطانيا سجلت 109 حالات بالمتحور الجديد

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تسجيل أكثر من 100 حالة بفيروس كورونا بنسخته المتحورة في بريطانيا أمس الجمعة، والتي أطلق عليه "المتحور التايلاندي"، أثار ذلك حفيظة بانكوك التي اعترضت على التسمية، خصوصاً أن التحقيقات كشفت أول إصابة به كانت لشخص قادم من مصر.

وتم اكتشاف المتحور الجديد لدى عشرات الأشخاص الذين سافروا إلى تايلاند من مصر. وقال الدكتور سوباكيت سيريلاك، رئيس قسم العلوم الطبية في تايلاند "إذا كان الأصل من مصر ، فلا ينبغي أن يسمى المتحور التايلاندي".

كما ناشدت الحكومة التايلاندية مواطنيها بعدم استخدام مصطلح "المتحور التايلاندي"، ضاربة مثالاً لما حدث عند اكتشاف حالات في اليابان آتية من البرازيل، فسميت السلالة بـ "المتحور البرازيلي"، بحسب صحيفة "Thai Enquirer".

الصحة العالمية: المتحور الهندي وصل إلى 53 إقليما على الأقل فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية: المتحور الهندي وصل إلى 53 إقليما على الأقل

109 حالات

وكان مسؤولو الصحة البريطانيون أكدوا أمس أنه تم العثور على 109 حالات من "المتحور التايلاندي" (C.36.3) في المملكة المتحدة، لكن لم يتضح ما إذا كانت السلالة معدية أو أكثر خطورة من تلك الموجودة.

إلى ذلك، تجري هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) اختبارات لفهم تأثير الطفرات على سلوك الفيروس بشكل أفضل وتحديد ما إذا كان يصل إلى حد كونه "متغيراً مثيراً للقلق"، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أمس الجمعة.

وتأتي المخاوف بشأن المتحور الجديد وسط ارتفاع حاد في حالات "المتحور الهندي"، والتي تضاعفت في غضون أسبوع لتصل إلى ما يقرب من 7 آلاف حالة، وفق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.

كما قال إن ثلاثة أرباع الحالات التي سجلت بكورونا تعود إلى سلالة "المتحور الهندي"، مشدداً على أن اللقاحات تساعد في الوقاية من الإصابة.

كورونا بريطانيا
كورونا بريطانيا

أولى الإصابات من مصر

وتم اكتشاف "المتحور التايلاندي" لأول مرة في تايلاند لدى شخص جاء من مصر وأثبتت إصابته بالفيروس أثناء وجوده في الحجر الصحي الحكومي.

كما ذكرت الصحة البريطانية أن 34 دولة على الأقل أبلغت عن حالة على الأقل للمتحور المذكور بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بحسب صحيفة "The Mirror".

يذكر أن المتحور التايلاندي هو واحد من تسعة محورات أخرى ظهرت في المملكة المتحدة والهند والفلبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
فيديو يشعل تيك توك.. كيف قلبت طبيبة الألوان من حولها؟ فيديو يشعل تيك توك.. كيف قلبت طبيبة الألوان من حولها؟
الأكثر قراءة
بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين
منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر
أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية
قبل أن تذهب
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
اكتشف المزيد