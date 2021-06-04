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الهند تحذر من خطورة سلالة كورونا.. وتدعو إلى تحرك عالمي

FILE PHOTO: A healthcare worker collects a coronavirus disease (COVID-19) test swab sample from a man, at a temporary shelter for homeless people in New Delhi, India, March 31, 2021. (File Photo: Reuters)
من الهند
فيروس كورونا

الهند تحذر من خطورة سلالة كورونا.. وتدعو إلى تحرك عالمي

الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشار سلالة كورونا الجديدة

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نيودلهي - رويترز

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ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر اليوم الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند، شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمئة عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن "الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".

من الهند
من الهند

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.

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وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون، وعدد الوفيات 340702.

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