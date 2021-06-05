بنادق ورحلات ونقود.. حوافز لمتلقي لقاح كورونا بفرجينيا

أعلن حاكم ولاية وست فيرجينيا، الجمهوري جيم جاستيس، عن برنامج جديد لتحفيز المقيمين بالولاية على الحصول على التطعيم المضاد لكورونا.

وستتاح لمن يتلقون اللقاح فرصة الفوز بجوائز من بينها، بنادق صيد متنوعة، وشاحنات مصممة خصيصا، إضافة إلى رحلات سياحية في حدائق الولاية، ورخص صيد مدى الحياة. وسيتم سحب أسماء الفائزين بالجوائز بين 20 يونيو و4 أغسطس.

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وخلال سحب يوم 20 يونيو، سيفوز شخص واحد بمليون دولار، كما ستقدم الولاية منحتين دراسيتين كاملتين للطلاب المؤهلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 سنة، وستمنح أيضا جائزة أسبوعية قدرها مليون دولار على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وفي يوم 4 أغسطس، سيفوز شخص واحد بجائزة كبرى قدرها 1.58 مليون دولار، وسيفوز شخص آخر بمبلغ 588 ألف دولار.

وسيحتاج الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة بالسحب على الجوائز.

وأعلن جاستيس الأسبوع الماضي، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما مؤهلون للحصول على سند ادخار أو بطاقة هدايا بقيمة 100 دولار من خلال حكومة الولاية عندما يتم تطعيمهم.

وتشير تقارير قسم الصحة في ولاية وست فرجينيا إلى أن ما يقرب من 51 بالمئة من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن 40 بالمئة تقريبا تلقوا اللقاح الكامل. ويأمل جاستيس أن تؤدي الحوافز الجديدة إلى زيادة هذه الأرقام.

وقد اتخذت السلطات الأميركية سلسلة خطوات ترمي إلى تشجيع السكان على مواصلة الطعيم طوال شهر يونيو الجاري والذي أُعلن "شهرا وطنيا للعمل".

وترمي هذه الخطوات إلى بلوغ الهدف المحدد من بايدن بتطعيم 70% من البالغين بجرعة لقاح واحدة على الأقل بحلول الرابع من يوليو يوم العيد الوطني الأميركي.

وفي خطوة مبتكرة وعلى طريقة جوائز اليانصيب، كان حاكم ولاية أوهايو الأميركية أعلن عن جائزة مالية تبلغ مليون دولار، بشرط أن يكون المشاركون في السحب على الجائزة قد أخذوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما يتيح سحب قرعة مشابه مخصصة للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيّمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.

وفازت امرأة أميركية في الولاية بمبلغ مليون دولار، كما حصل مراهق من منطقة دايتون على أول منحة دراسية جامعية كاملة.

يذكر أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية منحت الإذن، الاثنين الماضي، لاستخدام لقاح فايزر/بيونتيك ليطال الأشخاص بين سن 12 و15 عاماً.

ووفق موقع OUR WORLD IN DATA فإن 118 مليون أميركي تلقوا اللقاح حتى الآن، أي ما يعادل 35.8%.