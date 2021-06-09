.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

47 ألف حيوان حي كان مطروحاً في أسواق ووهان قبل كورونا

Vendors wearing face masks work at their stall in a market in Wuhan, in China’s central Hubei province on May 21, 2020. China has largely brought the coronavirus under control within its borders since the outbreak first emerged in the city of Wuhan late last year.
بيع أسماك وثمار البحر في أحد أسواق ووهان (أرشيفية)
فيروس كورونا

47 ألف حيوان حي كان مطروحاً في أسواق ووهان قبل كورونا

نحو 38 نوعاً من الحيوانات كانت تباع في 17 سوقاً دون إجراءات سلامة مما يزيد من المخاطر الصحية

متابع الغاء المتابعة

شنغهاي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 47 ألف حيوان حي كانت معروضة للبيع في أسواق مدينة ووهان الصينية على مدى عامين ونصف العام قبل ظهور أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في المدينة في أواخر عام 2019 فيما يلقي الضوء على مخاطر انتشار الأمراض من تجارة الحيوانات البرية.

وأظهرت دراسة نشرتها دورية "ساينتيفيك ريبورتس" أن نحو 38 نوعاً من الحيوانات كانت تباع في 17 سوقاً في ووهان في الفترة من مايو 2017 حتى نوفمبر 2019، منها 31 نوعاً محمية بمقتضى القوانين، دون إجراءات سلامة مما يزيد من المخاطر الصحية.

بيع دواجن حية في أحد أسواق ووهان (أرشيفية)
بيع دواجن حية في أحد أسواق ووهان (أرشيفية)

وارتبط العديد من حالات الإصابة الأولى بالمرض بين البشر بسوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، وعُرفت الإصابات في بادئ الأمر بأنها حالات انتقال فيروس "سارس-كوف-2 " للبشر.

لكن بعض حالات الإصابة الأولى ارتبطت أيضاً بأسواق أخرى في ووهان حيث تم رصد نوع منفصل من "سارس-كوف-2"، مما أثار احتمال أن يكون الانتشار بدأ في وقت أبكر كثيراً، يُحتمل عن طريق تجارة الحيوانات البرية.

وأظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع الصين ونشرت في نهاية مارس عدم وجود تقارير مؤكدة تفيد بوجود ثدييات حية كانت تباع في أسواق ووهان في 2019. وأشارت الدراسة إلى وجود أدلة على بيعها هناك في أوقات سابقة.

وشاعت تكهنات بأن "سارس-كوف-2" يمكن أن يكون قد تسرب من مختبر في ووهان يدرس فيروسات كورونا، لكن الاعتقاد السائد على نطاق واسع هو أنه ظهر لأول مرة في الخفافيش. وعُثر على أقرب سلالة مطابقة له في كهف في إقليم يونان الصيني.

سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان (أرشيفية)
سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان (أرشيفية)
بكين تشبه اتهامات واشنطن لها بـ"أسلحة الدمار العراقية" فيروس كورونا فيروس كورونا بكين تشبه اتهامات واشنطن لها بـ"أسلحة الدمار العراقية"

وقالت الدراسة المشتركة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية أنه من المرجح أن يكون الفيروس انتقل للبشر عن طريق حيوان وسيط، وكثيراً ما يشار إلى أن حيوان البنغولين هو المرشح الأقوى لهذا الدور.

ووجدت الدراسة الجديدة التي أعدها باحثون من الصين وبريطانيا وكندا إنه ليس هناك دليل على بيع الخفافيش أو البنغولين في ووهان، لكن حيوانات أخرى مثل المينك وكلاب الراكون والسناجب والثعالب كانت متاحة في الأسواق.

وبعد أول انتشار لكوفيد-19 في ووهان، شنت الصين حملة على تهريب الحيوانات البرية وأغلقت أسواقاً ومزارع تربية حيوانات، لكنها ظلت تسمح بتربية بعض الحيوانات من أجل فرائها أو لاستخداماتها في أساليب العلاج الصيني التقليدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد