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ما هي شروط استخدام الجواز الصحي الأوروبي؟

لقاح جونسون آند جونسون

ما هي شروط استخدام الجواز الصحي الأوروبي؟

3 طرق لدخول الملاعب والمهرجانات التي يزيد عدد الحضور فيها عن ألف شخص

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باريس - ليث بزاري

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الجواز المروري ليس ضروريا لدخول صالات السينما والمتاحف والمطاعم والمقاهي في فرنسا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، لكنه إجباري لدخولِ الملاعب الرياضية مثلا أو المشاركة في المهرجانات والحفلاتِ الموسيقية والفعاليات الثقافية التي يقصدها ما يزيد على ألف شخص.

وهناك 3 طرق لإبراز الجوازِ الصحي كالتالي:

أولا: يجب على الشخصِ أن يُثبت أنه تلقى اللقاح منذ أكثر من أسبوعين لكل من تناول فايزر وموديرنا واسترازينيكا، وأكثر من 4 اسابيع لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون.

ثانيا: للذين لم أو لن يُريدوا تلقي اللقاح يُفرض عليهم ابرازُ نتيجة سلبية لفحص كورونا أقل من ٤٨ ساعة.

ثالثا: من تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا وأصيب به منذ أقل من ستة أشهر يتوجب عليه ابرازُ شهادة طبية تُثبت تعافيه من الإصابة.

ويمكن الاحتفاظُ بالاحتمالات الثلاثة إما ورقيا أو رقميا عبر تطبيق "كلنا ضد كوفيد" فالسلطاتُ تقوم بالتأكدِ من تلك المعلومات لجميع ِ سكانِ فرنسا الذي تزيد أعمارُهم عن ١١ عاما.

ويحوي هذا التطبيقُ الحكومي اسم الشخص وتاريخَ ميلادِه ولا توجد فيه ايُّ معلومات صحية إضافية لتجنبِ التزييفِ وانتحالِ الشخصية، وعلى الشخص أن يثبت معلوماته الشخصية عبر إبراز بطاقة هوية مع هاتفه الذكي.

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