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الكويت.. إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا

مرضى كورونا في الهند (رويترز)
مرضى كورونا في الهند

الكويت.. إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا

نتائج التخطيط الجيني أكدت ظهور إصابات بالمتحور الهندي

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكدت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، رصد إصابة بعض الحالات في البلاد بالمتحور الهندي من فيروس كورونا.

وغردت وزارة الصحة على تويتر: "تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني".

وفي نهاية أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة كورونا المتحورة الهندية، التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد انتشرت في عدة دول.

وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وتم التعرف على متغير الفيروس المزدوج في السلالة الهندية لأول مرة في نهاية مارس الماضي تقريباً في ولاية ماهاراشترا، وكان السبب في الموجة القاسية للوباء في الهند.

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يحتوي المتغير على طفرتين تجعله أكثر عدوى ويمكّنه من الهروب من الأجسام المضادة، إضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه تم تحديد "طفرة ثلاثية" في أجزاء من غرب البنغال ودلهي ومهاراشترا.

وبحسب المعلومات، فقد تمت برمجة الفيروسات للتغيير والتطور من خلال الطفرات والسلالات الجديدة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فعندما يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخاً جديدة من نفسه، فإنه يتغير ولو بشكل بسيط، معتبرة أن هذا أمر طبيعي بالنسبة له.

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