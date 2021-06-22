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هذا ما أبلغته كوريا الشمالية لمنظمة الصحة عن إصابات كورونا

كوريا الشمالية - كورونا (فرانس برس)
من كوريا الشمالية
فيروس كورونا

هذا ما أبلغته كوريا الشمالية لمنظمة الصحة عن إصابات كورونا

يشك الخبراء في مزاعم كوريا الشمالية بإنكار إصابات كورونا

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سيول - أسوشييتد برس

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أبلغت كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية أنها اختبرت أكثر من 30 ألف شخص لفيروس كورونا حتى 10 يونيو/ حزيران، لكنها لم تجد إصابة واحدة حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن أرقام الاختبارات في كوريا الشمالية شملت 733 شخصا خضعوا للاختبار خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو/ حزيران، من بينهم 149 ظهرت عليهم أعراض تشبه الإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة.

ويشك الخبراء في مزاعم كوريا الشمالية بأنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس، وذلك بالنظر إلى بنيتها التحتية الصحية السيئة، وحدودها المليئة بالثغرات مع الصين، وهي حليفتها الرئيسية وشريانها الاقتصادي.

ووصفت كوريا الشمالية جهودها لمكافحة الفيروسات بأنها "مسألة وجود وطني"، وحظرت دخول السياح وفرضت قيودا صارمة على حركة المرور والتجارة عبر الحدود.

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وتسبب الإغلاق المفروض ذاتيا في مزيد من الضغط على اقتصاد بيونغ يانغ الذي يعاني بالفعل من عقود من سوء الإدارة والعقوبات المعوقة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن برنامج الأسلحة النووية للبلاد.

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال مؤتمر سياسي الأسبوع الماضي المسؤولين إلى الاستعداد لقيود مطولة من أجل التصدي لكورونا، مشيرًا إلى أن البلاد ليست مستعدة لفتح حدودها في أي وقت قريب.

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