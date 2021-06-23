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المتحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة

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أرشيفية
فيروس كورونا

المتحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة

فاوتشي قال إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة

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دبي - العربية.نت

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تمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20% من الإصابات بكوفيد - 19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

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وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

كما قال فاوتشي إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أميركية عديدة تشمل آيوا، وكانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ.

وكان الرئيس الأميركي جو ‏بايدن، قال إن العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيرا إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة طعمت 300 مليون أميركي في 150 يوما.

وحدد الرئيس الأميركي تاريخا معينا للاحتفال بالتحرر من جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه حول جائحة كورونا وتعامل إدارته معها، إن الأميركيين سيحتفلون يوم الرابع يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من الفيرويس معا.

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