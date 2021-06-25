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بعد ارتفاع الإصابات.. إسرائيل تعيد فرض الكمامة

كورونا في إسرائيل أسوشيتيد برس

بعد ارتفاع الإصابات.. إسرائيل تعيد فرض الكمامة

هذه الفئات معفاة من ارتداء الكمامة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها ستعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تلقي أكثر من نصف السكان جرعتين من اللقاح.

إلى هذا، ذكرت في بيان "بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة باستثناء داخل المنزل".

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إلا أنها أوضحت أن "الأطفال دون سن السابعة والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمارسون الرياضة معفون من التزام ارتداء الأقنعة في الداخل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر الثلاثاء من "تفش جديد" لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات اليومية المسجلة، وحث الإسرائيليين على إلغاء السفر وإعطاء اللقاح لأطفالهم تفاديا لتسارع العدوى.

وقال إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا من جديد حتى تجاوز عدد الإصابات الجديدة المئة يوميا.

يشار إلى أن إسرائيل بدأت تسجل منذ الاثنين أكثر من مئة إصابة بكورونا يوميا. وأمس الخميس سجلت 227 إصابة جديدة، وفقا لأحدث الأرقام.

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