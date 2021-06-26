إضافة تحذير على فايزر ومودرنا.. "يزيد خطر التهاب القلب"

بعد اجتماع مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قبل يومين، لتقييم إمكانية وجود صلة بين حالات نادرة لالتهاب القلب ولقاحات كورونا من شركة فايزر/بيونتيك ومن مودرنا، أضافت هيئة تنظيم الأدوية الأميركية، الجمعة، تحذيرا إلى التعليمات المصاحبة للتطعيم.

وقالت إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولاسيما بعد الجرعة الثانية ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

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وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها. وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.

كما حددت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 309 حالات دخول إلى المستشفى بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وخرج 295 منهم من المستشفى.

وتقوم هيئات تنظيم الصحة في عدة دول بالتحقيق في حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقي جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا.

في المقابل، لم ترد شركتا فايزر ومودرنا بعد على طلبات للتعليق.

فعال في الوقاية من متحور دلتا

يذكر أن مسؤول بشركة فايزر، أعلن الخميس، أن لقاح فايزر-بيونتيك فعال بدرجة كبيرة في الوقاية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وقال ألون رابابورت مدير فايزر الطبي في إسرائيل "ما لدينا الآن من بيانات جمعناها عبر الأبحاث التي نجريها في المختبر وتشمل بيانات من الأماكن التي حلت فيها سلالة دلتا الهندية محل السلالة البريطانية كأكثر السلالات انتشارا، تشير إلى أن لقاحنا فعال جدا، بنحو 90%، في منع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا".