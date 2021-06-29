.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

احتفال طلاب اسبان يتسبب بتفشي لكورونا.. وبعزل 5000 شخص

Tourists sit on the promenade of Palma Beach in Palma de Mallorca on June 7, 2021. Spain opened its borders to vaccinated travellers from all over the world, hoping an influx of visitors will revitalise an all-important tourism sector that has been battered by the coronavirus pandemic.
شباب على الشاطئ في جزيرة مايوركا (أرشيفية)
فيروس كورونا

احتفال طلاب اسبان يتسبب بتفشي لكورونا.. وبعزل 5000 شخص

كان المراهقون يحتفلون بإنهاء امتحانات قبول الجامعات الأسبوع الماضي، ما خلق "بيئة انتشار مثالية" للفيروس فيما اختلطوا بآخرين من أنحاء إسبانيا وخارجها

متابع الغاء المتابعة

مدريد – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

يخضع أكثر من 5000 شخص في إسبانيا حالياً للعزل بعد أن تسبب طلاب مدرسة ثانوية، كانوا في إجازة، في تفشي كبير لفيروس كورونا على جزرة مايوركا بالبحر المتوسط.

وأكدت السلطات تسجيل نحو 1200 حالة إصابة في هذا التفشي، حسبما صرح فيرناندو سيمون، منسق استجابة طوارئ الصحة في إسبانيا.

أحد شواطئ جزيرة مايوركا
أحد شواطئ جزيرة مايوركا

وكان المراهقون يحتفلون بإنهاء امتحانات قبول الجامعات الأسبوع الماضي، ما خلق "بيئة انتشار مثالية" للفيروس فيما اختلطوا بآخرين من أنحاء إسبانيا وخارجها، وفقاً لما قاله سيمون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين.

وأجرت سلطات مايوركا فحوصاً جماعية لمئات الطلاب بعد أن أصبح التفشي واضحاً. ويُعتقد أن الفيروس انتشر فيما تجمع مئات الطلاب المحتفلين في حفل وتجمعات في الشوارع.

شابات يصلن إلى جزيرة مايوركا لتمضية إجازة
شابات يصلن إلى جزيرة مايوركا لتمضية إجازة
رغم انتشار المتحور دلتا بكثرة بأميركا.. اللقاح يحمي المحصنين فيروس كورونا لقاح كورونا رغم انتشار المتحور دلتا بكثرة بأميركا.. اللقاح يحمي المحصنين

وحتى الآن، تتبع المسؤولون 5126 مسافراً إلى مايوركا. كما تم تتبع أكثر من 900 حالة إصابة بكوفيد-19 في 8 مناطق في أنحاء البر الإسباني على صلة بنفس التفشي.

ومازال عشرات المراهقين المصابين على بر جزيرة مايوركا. ويخضع البعض منهم للعزل في غرفهم الفندقية بينما نُقل آخرون إلى فندق تستخدمه السلطات المحلية لعزل المصابين بأعراض متوسطة أو أشخاص مشتبه في إصابتهم.

وأشار سيمون إلى أن أهالي هؤلاء المراهقين تتراوح اعمارهم بين 45 و55 عاما، ولم يتلق كل من هم في تلك الفئة العمرية جرعتي اللقاح المضاد لكورونا في إسبانيا بعد، وهو ما قد يكون السبب وراء الانتقال الجماعي للعدوى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الحديدة.. فشل حوثي في إطلاق باليستي يحدث كارثة بصفوف ميليشياتها الحديدة.. فشل حوثي في إطلاق باليستي يحدث كارثة بصفوف ميليشياتها
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم "إس تي سي حلول" للاكتتاب
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد