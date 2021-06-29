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180 دولار وإنترنت مجاني لتشجيع الشباب باليونان على التطعيم

Vial of coronavirus Covid-19 vaccine and an hypodermic syringe sorrounded by euro coins and banknotes stock photo
(تعبيرية)
لقاح كورونا

180 دولار وإنترنت مجاني لتشجيع الشباب باليونان على التطعيم

نحو 940 ألف يوناني بين سن الـ18 و25 عاماً سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح قبل نهاية العام

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أثينا – رويترز

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تعرض اليونان على مواطنيها الشبان 150 يورو (180 دولاراً) وباقة إنترنت مجانية لهواتفهم المحمولة لمدة شهر تشجيعاً لهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا وذلك في حملة حكومية لزيادة معدل التطعيم من الوباء مع استعداد البلاد لموسم العطلات.

أحد الشواطئ السياحية في اليونان
أحد الشواطئ السياحية في اليونان

وتخفف اليونان قيود مكافحة الجائحة حالياً، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري: "مع أول جرعة من اللقاح سيحصل (الشباب) على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو.. إنها دين للشباب، هدية عرفانا لهم".

مركز تطعيم في أثينا
مركز تطعيم في أثينا
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وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين سن الـ18 و25 عاماً سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح قبل نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالاً 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا و12682 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه منذ بداية الجائحة.

مسنون ينتظرون لتلقي اللقاح في أثينا
مسنون ينتظرون لتلقي اللقاح في أثينا
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