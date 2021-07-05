بايدن يحذر: كورونا لم يُهزم بعد

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد في احتفال لمناسبة عيد الاستقلال، من أن كوفيد-19 لم "يُهزم" بعد حتى لو حقق الأميركيون تقدما هائلا ضد الجائحة.

وقال أمام حشد كبير من الضيوف في البيت الأبيض "كوفيد-19 لم يُهزم. نعلم جميعا بأن متحورات قوية قد ظهرت، مثل المتحورة دلتا".

مادة اعلانية

"الاستقلال" عن كورونا

لكنه أضاف "منذ 245 سنة كان استقلال بلادنا عن بريطانيا واليوم هي تستقل عن فيروس كورونا".

وتحدث الرئيس عن "عظمة" الولايات المتحدة وشعبها وتضحيات جنودها قائلا: "نحن أمة عظيمة.. أقوى فكرة في تاريخ العالم. نحن لا نعمل على دفن الأخطاء بل نواجهها ونعمل على إيجاد الحلول لها" متوعدا بأن "نرى أفضل مستقبل لأميركا".

مخاوف من العودة للوراء

وأشاد بـ "العمل الجبار الذي قام به العاملون في القطاع الصحي"، لكنه استدرك قائلا: "لا نريد أن نعود إلى ما كنا قبل سنة".

وشدد أيضا على أهمية الوحدة الأميركية في مواجهة الصعوبات، وقال: "يجب أن ننظر لأنفسنا كأميركيين لا كديمقراطيين أو جمهوريين.. نحن موحدون وخلقنا متساوين والتاريخ نصنعه كل يوم"٫ وأنهى خطابه: "تذكروا نحن الولايات المتحدة الأميركية".

يشار إلى تاريخ "عيد الاستقلال" يعود إلى توقيع الآباء المؤسسين للبلاد على إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776. وتخليدا لهذه المناسبة، يحتفل الأميركيون بتنظيم الاستعراضات، وإطلاق الألعاب النارية، وإقامة الحفلات الموسيقية والأنشطة الاحتفالية الأخرى.