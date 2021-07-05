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جونسون: الجائحة لم تنته.. تعلموا التعايش مع كورونا

بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جونسون: الجائحة لم تنته.. تعلموا التعايش مع كورونا

خطط جونسون لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا

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دبي - العربية.نت

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كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيعلن اليوم الاثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع كورونا.

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وقال "سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة لم تنته، وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

دلتا يؤجل رفع القيود

يشار إلى انه كان من المقرر رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا شديد العدوى والذي بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحفيا بعد ظهراليوم على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد كلمة أمام النواب.

ساجد جاويد
ساجد جاويد

يذكر أن المملكة المتحدة خرجت تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود، بعد أن أتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.

قد تتخلى عن الكمامة

يأتي هذا فيما تلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.

بينما دعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

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