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تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل -فرانس برس
رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل - فرانس برس

تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة

لوكسمبورغ: الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء خطرة لكنها مستقرة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت حكومة لوكسمبورغ أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل الذي يعاني الإصابة بكوفيد 19 في حالة خطرة لكن مستقرة، وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام.

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إلى هذا، صرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء البالغ 48 عاما لوكالة "فرانس برس" بأن بيتيل يعاني ضيقا في التنفس لكنه غير خاضع للتنفس صناعي.

تلقى جرعة من اللقاح

كان بيتيل الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 مايو قد بدأ في 27 يونيو حجرا صحيا لعشرة أيام، قبل أن يتم إدخاله الأحد إلى المستشفى.

وقال بيان للحكومة: "إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين"، مضيفا أن الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعد خطرة لكنها مستقرة.

وأضاف: "قرر الطاقم الطبي الذي يشرف على رئيس الوزراء ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام".

وسيتولى وزير المال بيار غرامينا الليبرالي مثل بيتيل تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل إليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادرا على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

وظهرت الأعراض على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.

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