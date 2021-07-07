الصحة العالمية: أكثر من 4 ملايين وفاة بكورونا

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص، كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، مضيفا أن الحصيلة الحقيقية هي "بالتأكيد" أعلى من ذلك.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب كوفيد-19، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات".



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أقل حصيلة وفيات يومية

يأتي ذلك فيما سجلت منظمة الصحة العالمية أقل مستوى من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، منذ أوائل أكتوبر 2020، طبقا لما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء.

وأضافت المنظمة أنه كانت هناك أقل من 54 ألف حالة وفاة في الأسبوع من 28 يونيو حتى الرابع من يوليو- أي أقل 7% عما كان عليه في الأسبوع السابق.

غير أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 6ر2 مليون في نفس الأسبوع، مع ارتفاع الإصابات بشكل خاص في أوروبا.

وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة 183 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة.

غير أن الأرقام الحقيقية يعتقد على نطاق واسع أنها أعلى، حيث إنه لا تقوم جميع البلدان بالكشف عن جميع الحالات والإبلاغ عنها.