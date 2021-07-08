مع خطة رفع القيود.. إصابات كورونا بإنجلترا تزيد 4 أضعاف

بعد تأكيد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عزم حكومته المضي قدما في خطة تخفيف معظم القيود التي فرضت في إنجلترا بعد تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين، كشفت دراسة كبيرة، الخميس، عن انتشار مرض كوفيد-19 أن الإصابات في إنجلترا زادت إلى أربعة أمثالها في شهر واحد منذ أوائل يونيو.

وأظهرت الدراسة، وهي من أكبر الدراسات التي أجريت في بريطانيا، إذ شملت فحوص 47 ألف شخص في الفترة من 24 يونيو إلى 5 يوليو، أن نسبة الانتشار على مستوى البلاد بلغت 0.59% أي واحد من كل 170 شخصا بالمقارنة مع 0.15% في الفترة من أواخر مايو إلى أوائل يونيو.

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بدوره، قال ستيفن رايلي أستاذ الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن للصحافيين "من الصعب جدا الدفاع عن فكرة فتح الاقتصاد في وقت مبكر استنادا إلى نوع البيانات التي نحصل عليها".

وأضاف أن الحكومة اضطرت أن تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى غير متعلقة بالوباء عند اتخاذ القرار".

"الحياة يجب أن تعود لطبيعتها"

وكان جونسون قد أعلن منذ يومين، أنه يعتزم إنهاء أغلب القيود القانونية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، يوم 19 يوليو، موضحا أنه سيؤكد ذلك نهائياً في 12يوليو بعد مراجعة آخر المعلومات.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة قال في مؤتمر صحافي، إنه يرتضي فكرة حدوث مزيد من الوفيات نتيجة الوباء، لأن الحياة يجب أن تعود لطبيعتها.

كما أضاف أنه بصورة شخصية سيستمر في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة "من باب اللياقة".

وتأخر البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من رفع القيود في إنجلترا الشهر الماضي، وسط ارتفاع في عدد الإصابات بسبب المتحور دلتا.

وسجلت بريطانيا أمس حوالي 32 ألف إصابة جديدة، كما بلغ إجمالي الحالات منذ بدء الجائحة 4,990,916 إصابة حتى اليوم، وتوفي 128,301.

وتُوفي أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم بسبب كوفيد 19، وفقاً لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، أمس الأربعاء.

وفي المجموع، هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الوفاة العالمية. وتمثل الولايات المتحدة، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بوجود 606 آلاف حالة وفاة نسبة 15% من الإجمالي العالمي، وتليها البرازيل، والهند.