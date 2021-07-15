ارتفاع وفيات كورونا في إفريقيا 43% في أسبوع واحد

قالت منظمة الصحة العالمية إن قارة إفريقيا سجلت زيادة نسبتها 43% في وفيات فيروس كورونا هذا الأسبوع، مقارنةً بالأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإصابات الجديدة وحالات دخول المستشفيات ومواجهة دول القارة نقصاً في أسطوانات الأكسجين وأسِرة الرعاية الفائقة.

وأوضحت المنظمة أمس الأربعاء أن معدل الوفيات في إفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حالياً 2.6% مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2%.

مادة اعلانية

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة في طريقها للوصول إلى نقطة الانهيار".

وأضافت أن إصابات كوفيد-19 في القارة الإفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين إصابة يوم 13 يوليو 2021.

وأوضحت أن هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافةً إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس.

وقالت المنظمة إن إفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أُضيف لعدد المرضى مليون مصاب آخرين الشهر الماضي.

وذكر البيان: "هذه أقصر فترة زمنية حتى الآن أُضيف خلالها مليون مصاب جديد.. الأمر استغرق نحو ثلاثة أشهر للانتقال من أربعة ملايين مصاب إلى خمسة ملايين في منتصف يونيو" الماضي.