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ارتفاع وفيات كورونا في إفريقيا 43% في أسبوع واحد

A patient is being treated during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak as the country faces tighter restrictions, at the MASA (Muslim Association of South Africa) Medpark in Johannesburg, South Africa, July 1, 2021. REUTERS/ Sumaya Hisham
رجل مصاب بكورونا يتم علاجه جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا
فيروس كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في إفريقيا 43% في أسبوع واحد

معدل الوفيات في إفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حالياً 2.6% مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2%

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دكار – رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية إن قارة إفريقيا سجلت زيادة نسبتها 43% في وفيات فيروس كورونا هذا الأسبوع، مقارنةً بالأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإصابات الجديدة وحالات دخول المستشفيات ومواجهة دول القارة نقصاً في أسطوانات الأكسجين وأسِرة الرعاية الفائقة.

وأوضحت المنظمة أمس الأربعاء أن معدل الوفيات في إفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حالياً 2.6% مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2%.

مصاب بكورونا في غرفة عناية مركزة في أديس أبابا
مصاب بكورونا في غرفة عناية مركزة في أديس أبابا

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة في طريقها للوصول إلى نقطة الانهيار".

وأضافت أن إصابات كوفيد-19 في القارة الإفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين إصابة يوم 13 يوليو 2021.

مصاب بكورونا في منشأة للعزل في كينيا
مصاب بكورونا في منشأة للعزل في كينيا
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وأوضحت أن هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافةً إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس.

وقالت المنظمة إن إفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أُضيف لعدد المرضى مليون مصاب آخرين الشهر الماضي.

وذكر البيان: "هذه أقصر فترة زمنية حتى الآن أُضيف خلالها مليون مصاب جديد.. الأمر استغرق نحو ثلاثة أشهر للانتقال من أربعة ملايين مصاب إلى خمسة ملايين في منتصف يونيو" الماضي.

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