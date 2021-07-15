الصحة العالمية عن كورونا ومختبر ووهان: حوادث المختبرات شائعة جدا

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية الخميس عن أمله في تعاون أفضل من الصين في التحقيق حول منشأ جائحة كوفيد-19 التي رصدت الإصابات الأولى بها في مدينة ووهان الصينية في ختام عام 2019.

وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس في إحاطة صحافية للمنظمة في جنيف: "نأمل في تعاون أفضل لكي نعرف حقيقة ما جرى".

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وأضاف أن "المشكلة الأولى تتمثل في تقاسم المعطيات الأولية وقلت منذ انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق إنه ينبغي معالجة هذه المشكلة، والأمر الثاني هو أنه جرت محاولة قبل أوانها لتقليص عدد الفرضيات مثل تلك المتصلة بالمختبر" في انتقال الفيروس إلى الإنسان.

وكان يشير إلى ما توصل إليه تحقيق مشترك جرى في الصين بداية العام وتولاه علماء صينيون وفريق اختارته منظمة الصحة العالمية، وقد استبعد أن يكون الفيروس المستجد قد تسرب من مختبر، مرجحا في شكل أكبر فرضية انتقال الفيروس من حيوان مضيف إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.





مختبر ووهان من داخل مختبر ووهان الصيني من داخل مختبر ووهان الصيني

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,061,908 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس.

وفي الأشهر الأولى من انتشار الوباء، استبعد عدد كبير من العلماء فرضية تسرب الفيروس من مختبر قبل أن يأمر الرئيس الأميركي جو بايدن أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتحقيق في شأنها وإعطائها الأولوية، علما بأن السلطات الصينية واظبت على نفي هذه الفرضية.

وقال تيدروس: "الحوادث في المختبرات أمر يحدث، إنه شائع جدا. شهدت على ذلك وارتكبت أخطاء بنفسي. إذن، الأمر يمكن أن يحصل والتحقق مما حصل في مختبراتنا مهم ونحن في حاجة إلى معلومات، معلومات مباشرة عما كان عليه الوضع في المختبرات" قبل الوباء، في إشارة إلى عدم تمكن فريق الباحثين الذي زار الصين بداية 2021 من الحصول على معطيات.

وأضاف: "آمل أن يحصل تعاون أفضل وسنواصل المناقشات مع الصين والدول الأعضاء"، لافتا إلى أن إطار المرحلة الثانية من التحقيق حول منشأ الفيروس قد توقف.