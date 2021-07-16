البحرين "خضراء".. الكمامات اختيارية بالأماكن المفتوحة

دخلت مملكة البحرين إلى المستوى "الأخضر" فجر اليوم الجمعة وفق الآلية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبّي البحريني، وبموجب هذا التطور الصحي سيُتاح دخول جميع الأماكن والمرافق العامة للمتطعمين وغير المتطعمين، عدا 3 قطاعات سيظل دخولها مقتصرًا على المتطعمين، هي دور السينما، الفعاليات وقاعات المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية، بالإضافة إلى حضور الجماهير للفعاليات الرياضية الداخلية.

ومن المزمع أن يكون لبس الكمامات اختياريًا في الأماكن الخارجية المفتوحة في الأيام الثلاثة القادمة، بينما سيستمر العمل بإلزامية لبس الكمامات في جميع المرافق الداخلية بما في ذلك المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والصالات والمحال التجارية.

مادة اعلانية

إقبال كبير على التسوّق في المجمعات والأسواق

وشهد يوم أمس إقبالاً كبيرًا على التسوّق في المجمعات والأسواق وذلك قبيل إجازة العيد التي ستشهد انتقال المملكة إلى المستوى "البرتقالي" ضمن نظام الإشارة الضوئية لمعدل انتشار كورونا، وانعكس ذلك في حركة الشوارع، إذ شهدت العديد من المجمعات والأسواق ازدحامات مرورية افتقدها البحرينيون منذ فترة.

بينما يُتوقع أن تشهد الحركة التجارية في الأيام الثلاثة القادمة المزيد من الانتعاش الكبير في ضوء انتقال المملكة إلى المستوى "الأخضر"، والذي سيتيح لجميع المواطنين والمقيمين من غير المتطعمين الدخول إلى الأماكن العامّة.

في المقابل، من المزمع أن يبدأ تطبيق المستوى "البرتقالي" الاثنين القادم بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، إذ من المزمع تطبيق بعض القيود الإضافية، تشمل إغلاق دور السينما الداخلية وصالات الألعاب الترفيهية والرياضية، وسيقتصر نشاط تلك القطاعات على الأماكن الخارجية فقط.

كما يفرض المستوى "البرتقالي" قيودًا على بعض الأنشطة، تتمثّل في اقتصار خدمات المطاعم والمقاهي على الحجوزات المسبقة وبما لا يتجاوز 30% للخدمات الداخلية، و50% للخدمات الخارجية، أما على صعيد إقامة الفعاليات والمؤتمرات وقاعات المناسبات الداخلية فيجب ألا يتعدى عدد الأشخاص 30 شخصًا للمناطق الداخلية و50 شخصًا للمناطق الخارجية، بينما يتحدّد عدد الأشخاص بـ6 فقط للمناسبات التي تُعقد في المنازل.

ومنذ بداية الشهر الجاري، سجّلت المملكة 1764 حالة إصابة فقط، بعد أن كانت حالات الإصابة تتجاوز الألفي حالة يوميًا في شهر مايو الماضي، وذلك في انخفاض كبير وغير مسبوق في الإصابات، بينما سجّلت الوفيات 26 حالة وفاة، بمتوسط يومي مقداره حالتا وفاة تقريبًا.

وسجّلت البحرين مستوى أقل من 2% من الإصابات اليومية مقارنةً بعدد الفحوصات اليومية منذ حوالي 17 يومًا، وتحديدًا منذ الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، إلا أن نظام الإشارة الضوئية لم الإعلان عنه إلّا في مطلع الشهر الحالي.

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الانتقال من المستوى الأصفر إلى المستوى الأخضر، ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، يتطلب أن يكون متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات أقل من 2% لمدة 14 يومًا، وبما أنه قد تم الانتقال إلى المستوى الأصفر يوم الجمعة الموافق 2 يوليو الجاري عند بدء تفعيل الآلية، فإن الانتقال إلى المستوى الأخضر يتطلب بقاء متوسط النسبة أقل من 2% لمدة 14 يومًا منذ ذلك التاريخ.

وعلى صعيد التطعيمات، كشفت إحصائية دولية نشرها موقع "هيلث" أن 60% من سكان مملكة البحرين حصلوا على التطعيم الكامل، بعد مرور 14 يومًا من الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة.

وأوضحت الإحصاءات التي نشرها الموقع الأمريكي أن البحرين قدمت لسكانها المؤهلين لأخذ التطعيمات ما يصل إلى 2193232 جرعة، أي بمعدل 129 جرعة لكل 100 فرد من السكان، وذلك ضمن حملة التطعيمات التي أطلقتها المملكة منذ 207 أيام.