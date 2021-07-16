.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رسمياً.. لقاح موديرنا ينضم إلى اللقاحات المعتمدة في السعودية

لقاح موديرنا
لقاح كورونا

رسمياً.. لقاح موديرنا ينضم إلى اللقاحات المعتمدة في السعودية

الصحة السعودية: لقاح "موديرنا" يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوماً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، الجمعة، اعتماد لقاح "موديرنا" للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 4 لقاحات.

وأوضحت الوزارة أن لقاح "موديرنا" يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما.

وأكدت أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وافقت على تسجيل لقاح "موديرنا" ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

كما حثت الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي "أسترازينيكا" "فايزر" و"جونسون آند جونسون" إضافة إلى لقاح "موديرنا"، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبينت أنَّ لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
اكتشاف اكتشاف "بئر نبيذ" في إيران.. وهكذا تكّون محتواه
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 
الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت
بنس: الصين في طريقها لأن تصبح بنس: الصين في طريقها لأن تصبح "إمبراطورية للشر"
قبل أن تذهب
العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
اكتشف المزيد