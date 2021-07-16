كبير أطباء إنجلترا يحذّر: أزمة كورونا قد تعود سريعاً

حذر كريس ويتي، كبير الأطباء في إنجلترا، قبيل رفع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 من أن أزمة فيروس كورونا قد تعود سريعاً على نحو مفاجئ، قائلاً إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.

وتبدأ الحكومة رفع معظم قيود كورونا في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو الحالي، قائلةً إن حملة التطعيم السريعة ضد المرض أدت إلى حد كبير لتراجع الإصابات الشديدة والوفيات.

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من جهته، قال ويتي إن الأعداد المنخفضة للمصابين في المستشفيات الآن قد ترتفع مجدداً إلى مستويات خطيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف: "نحن لم نتجاوز الخطر بعد بأي حال، لكننا في وضع أفضل بكثير بفضل برنامج التطعيم والأدوية وأشياء أخرى".

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة بالمرض في العالم، لكن ثلثي السكان البالغين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن حدوث موجة جديدة من الإصابات والمزيد من الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن الضرر الأسوأ يأتي من استمرار إغلاق الاقتصاد.

يأتي هذا بينما سجلت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا أعلى مستوى لها في ستة أشهر، أمس الخميس، في حين كان عدد وفيات كوفيد-19 هو الأعلى منذ أواخر مارس الماضي.

وأظهرت الإحصاءات الحكومية البريطانية أمس تسجيل 48553 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وهو أكبر رقم يومي منذ 15 يناير الماضي. وارتفعت الحالات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من انتشار متحور "دلتا" الأكثر عدوى.

وحذرت الحكومة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 100 ألف إصابة هذا الصيف، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه خلال الجائحة.

وتأمل الحكومة، التي رفعت جميع القيود المتبقية على التجمعات الاجتماعية في إنجلترا يوم الاثنين، أن يؤدي طرح اللقاحات السريع في الحد من عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات الخميس 63 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 مارس الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي المؤكد للوفيات إلى 128593.