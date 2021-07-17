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إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد بكورونا

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
فيروس كورونا

إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد بكورونا

الوزير البريطاني: أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة

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العربية.نت، وكالات

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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم السبت إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال الوزير البريطاني في فيديو بتغريدة على حسابه في تويتر : "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID"، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

"أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.

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