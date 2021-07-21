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الصحة العالمية: الوباء كان بمثابة اختبار.. والعالم لم ينجح بمواجهته

رئيس منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا

الصحة العالمية: الوباء كان بمثابة اختبار.. والعالم لم ينجح بمواجهته

قال إنه يأمل بأن يتم تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو في موعدها كبرهان على ما يمكن القيام به عند وجود خطة صحيحة

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دبي - قناة العربية

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن الدول التي تقود اقتصادات العالم يمكنها السيطرة على وباء كورونا خلال أشهر.

وأضاف أنه يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية عند الحديث عن هذا الوباء.

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تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

واعتبر المسؤول الأممي أن الوباء كان بمثابة اختبار، لكن العالم لم ينجح في مواجهته بالشكل المطلوب.

وقال رئيس منظمة الصحة، إنه يأمل بأن يتم تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو في موعدها كبرهان على ما يمكن القيام به عند وجود خطة صحيحة.

طوكيو 2020
طوكيو 2020

وأضاف أنه طالما ما يُسأل "متى سينتهي الوباء؟"، فتكون إجابته: "حين نختار متى سينتهي، فهدفنا المشترك هو تلقيح 70% من السكان في كل دولة مع حلول منتصف العام القادم".

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وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و268716.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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