.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مجدداً عن منشأ كورونا.. مدير "سي آي أيه" يكشف

ويليام بيرنز (رويترز)
ويليام بيرنز (رويترز)

مجدداً عن منشأ كورونا.. مدير "سي آي أيه" يكشف

بيرنز: الصين لم تكن شفافة منذ بداية الجائحة ولم تتعاون بالكامل

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، تلعب وكالة المخابرات الأميركية (سي آي أيه)، دوراً نشطاً للغاية في التحقيق لمعرفة منشأ فيروس كورونا الذي شغل العالم، ولكن يبدو أن لغز أصل الفيروس لا زال مجهولاً.

فقد أكد مدير الوكالة ويليام بيرنز، أمس الخميس، في مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية، أن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ الفيروس بعد.

خطوة مريبة.. حذف صيني لبيانات تساعد على حل منشأ كورونا فيروس كورونا خطوة مريبة.. حذف صيني لبيانات تساعد على حل منشأ كورونا

وأضاف أنه لا يمكن تقديم استنتاج نهائي حول ما إذا كان الفيروس قد نشأ عن تسرب مختبري بالخطأ أو ما إذا كان قد نشأ عن انتقال طبيعي من الحيوانات المصابة إلى البشر، مشيراً إلى أن الوكالة تعمل بجد لمعرفة الحقيقة.

كما، أوضح أن "الموضوع ليس مشكلة أكاديمية فقط، مشيراً إلى أن ذلك لا يؤثر فقط على مئات الآلاف والملايين من الأشخاص حول العالم لكنه ضروري للمستقبل".

"الصين لم تكن شفافة"

وأضاف أن "معرفة أصل كورونا الذي تسبب بجائحة بهذا الحجم ليس مهماً فقط للولايات المتحدة، ولكن لكل العالم".

وبيّن أن "الحكومة الصينية لم تكن شفافة، ولم تتعاون بشكل كامل في تحقيق منظمة الصحة العالمية في البداية".

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكانت الصين، انتقدت أمس اقتراح المنظمة لمراجعة مختبراتها كجزء من التحقيق الموسع في أصول جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يظهر "عدم احترام" و"غطرسة تجاه العلم".

وقد أصرت بكين مراراً وتكراراً على أن نظرية تسرب الفيروس "غير مرجحة إطلاقاً"، مستشهدة بالاستنتاج الذي توصلت إليه بعثة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان في يناير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة
فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء
مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات مصدر سعودي مسؤول ينفي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات
قبل أن تذهب
ناسا تبحث عن أدلة لوجود حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر
ناسا تبحث عن أدلة لوجود حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر
اكتشف المزيد