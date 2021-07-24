تأثيراتها غامضة.. سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا

يبدو أن سلالات كورونا لن تتوقف في القريب العاجل، فبعد دلتا وألفا وغيرهما من المتحورات، سجلت بريطانيا سلالة جديدة من الفيروس ما زالت غامضة بالنسبة إلى الخبراء.

فقد أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أصابت 16 شخصاً على الأقل حتى الآن.

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وأوضح مختصون أن معظم الحالات المسجلة بالسلالة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

كما، أفادت الصحيفة بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد لفهم تأثيره على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

مقاومته للقاحات غير معروفة

إلى ذلك لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت السلالة الجديدة (B.1.621) قد تقلل من فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أنه حتى الآن تعتبر سلالة "دلتا" من الفيروس كورونا والتي تم اكتشافها أول مرة في الهند، تعد الأكثر انتشاراً في العالم.

We have published weekly cases numbers for all #COVID19 #variants in the UKhttps://t.co/NxiBAaLVss



Please come forward for both doses of the COVID-19 #vaccine as soon as you are eligible. pic.twitter.com/G4n2N7ZoMU — Public Health England (@PHE_uk) July 23, 2021

وكانت إنجلترا رفعت جميع القيود الاجتماعية الخاصة بالفيروس في 19 من الشهر الجاري، رغم زيادة عدد الإصابات الناجمة إلى حد كبير عن متحور دلتا.