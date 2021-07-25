فاوتشي: بعض الأميركيين سيحتاجون لجرعة معززة من لقاح كورونا

قال أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الأحد، إن الأميركيين الذين يعانون من ضعف في المناعة قد يكونون بحاجة إلى جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية: "من يخضعون لزراعة أعضاء أو لعلاج كيمياوي ضد السرطان، ومن يعانون من أمراض المناعة الذاتية من الذين يخضعون لأنظمة مثبطة للمناعة.. هؤلاء هم الأفراد الذين، إذا كان هناك معزز ثالث، وهو ما قد يحدث على الأرجح، سيكونون بين أوائل المستحقين".

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وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة، أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، استعداداً للاحتياجات المستقبلية، مثل الجرعات المعززة والجرعات المخصصة للأطفال دون سن الـ 12عاماً.

وقالت المسؤولة الصحافية بالبيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن يكون لديها "أقصى قدر من المرونة" للتعامل مع الظروف المتغيرة، وإنها "سوف تستعد لكل طارئ".

ومن المقرر أن يتم تسليم الجرعات الإضافية خلال الفترة بين الخريف المقبل وربيع العام القادم.

ومن غير الواضح إذا ما كانت الجرعات المعززة ستكون مطلوبة للأشخاص المطعمين بشكل كامل، ولكن تفاقم تفشي العدوى الذي يعزى إلى الانتشار السريع لمتحور "دلتا" من الفيروس، أثار نقاشاً حول هذا الشأن.

يشار إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين الأشخاص المطعمين كانت خفيفة أو بدون أعراض.

كما أنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كان ستتم الموافقة على حقن الأطفال الأصغر سناً باللقاحات المضادة لكورونا.

وكان فاوتشي قد قال خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، إن المتحور دلتا هو السبب في أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف المتحور دلتا سريع العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري. ومنذ ذلك الحين أصبحت سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الولايات المتحدة، وقد ظهر في أكثر من 90 دلة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الجلسة، إن متوسط عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في لولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48% مقارنةً بالأسبوع السابق.