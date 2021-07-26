في أعلى حصيلة يومية منذ يناير.. الصين تسجّل 76 إصابة بكورونا

أعلنت الصين، الاثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ يناير، تشمل 40 عدوى داخل الأراضي الصينية على صلة بمجموعة إصابات رصدت في مقاطعة جيانغسو (شرق الصين).

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان الاثنين "كانت 39 من الإصابات المحلية الـ40 من مقاطعة جيانغسو وواحدة من لياونينغ"، مشيرة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.

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وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 17 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92,605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,156,164 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك والبيرو.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.