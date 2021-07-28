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إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا من عمر 5 سنوات

تطعيم الأطفال - istock
تطعيم الأطفال (أرشيفية)

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا من عمر 5 سنوات

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

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سمحت إسرائيل لأول مرة باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا للأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، حيث ارتفعت حالات الإصابة بمتغير دلتا شديد العدوى بشكل حاد.

إلى هذا، قال المسؤولون الإسرائيليون، إنه يجب إعطاء الأطفال الصغار التطعيم إذا كان لديهم احتمال كبير للإصابة بمرض خطير أو الوفاة من كورونا بسبب حالات كامنة مثل السمنة الشديدة أو مرض الرئة المزمن أو ضعف المناعة أو قصور القلب، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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موافقات فردية

فيما قالت وزارة الصحة إن كل حالة فردية ستتطلب موافقة خاصة وسيتم إعطاء الأطفال جرعة أقل من اللقاح أي 10 ميكروغرام بدلاً من 30 ميكروغرام المعتادة.

وتختبر شركة فايزر Pfizer جرعة 10 ميكروغرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ولكنها لم تصدر أي بيانات سريرية حتى الآن.

وقالت إنها تتوقع الحصول على نتائج الدراسة في سبتمبر، عندما تتوقع أن تطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية السماح باستخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.

لقاح فايزر
لقاح فايزر

خطوة غير مسبوقة

تأتي الخطوة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها في العالم بموافقة الشركة، بعد أن رفعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الحد الأدنى لعدد الأطفال الصغار الذين يجب أن يكونوا في تجارب لقاح كورونا الحالي للكشف بشكل أفضل عن أي آثار جانبية.

وارتفع متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال سبعة أيام إلى أكثر من 1400 حالة يوم الثلاثاء، مقارنة بحوالي 10 في النصف الأول من شهر يونيو.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الشديدة المرض 138 حالة. وقد تم تلقيح أكثر من 80% من السكان البالغين في إسرائيل بشكل كامل بلقاح فايزر.

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