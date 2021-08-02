فاوتشي يحذر: الأمور ستزداد سوءاً في المستقبل بسبب كورونا

في ظل انشغال العالم بمكافحة متحور دلتا من فيروس كورونا، حذر كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين، أنتوني فاوتشي، من أن الأمور ستزداد سوءاً، مشيراً إلى ضرورة اتباع الإرشادات الحكومية الجديدة والحصول على التطعيم.

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وأوضح في مقابلة مع قناة "ABC" الإخبارية، أن هناك حاجة كبيرة للتطعيم في ظل ارتفاع عدد الحالات الأسبوعية في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن مليون شخص مؤهلين للحصول على الجرعات لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

كذلك، أضاف أن العالم سيشهد في المستقبل بعض الألم والمعاناة بسبب ارتفاع عدد الحالات، مؤكداً أن الحل يكمن في التطعيم.

NEW: White House chief medical adviser Dr. Anthony Fauci tells @jonkarl, "things are going to get worse," as COVID-19 cases surge with delta variant.



"The solution to this is get vaccinated and this would not be happening." https://t.co/Vs9wGhlqCj pic.twitter.com/TIWImK2k0u — This Week (@ThisWeekABC) August 1, 2021

غير الملقحين سبب التفشي

وأشار فاوتشي إلى أن التفشي الجديد للمرض يأتي غالبا من الأشخاص غير الملقحين.

إلى ذلك، تكشف أحدث الإحصاءات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة بنسبة 64.1% في حالات كورونا مع نهاية يوليو الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بمعدل 66606 حالات يوميا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المتوسط الأسبوعي لدخول حالات المستشفى للمصابين بكورونا ارتفع بنسبة 44% عن الأسبوع الممتد بين 16 إلى 22 يوليو.

يذكر أن مديرة مراكز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، قالت في وقت سابق، إن أكثر من 97% من مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لم يتلقوا التطعيم.