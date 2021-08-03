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تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر!

كورونا سلالة دلتا
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فيروس كورونا

تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر!

يجاهد خبراء الأمراض لمعرفة ما إذا كانت دلتا تسبب أعراضا أشد من سلالات كورونا السابقة

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العربية.نت، رويترز

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في ظل تفشي موجة جديدة من الإصابات بمرض كوفيد-19 نتجت عن انتشار السلالة المتحورة دلتا في مختلف دول العالم، يجاهد خبراء الأمراض لمعرفة ما إذا كانت دلتا تسبب أعراضا أشد من السلالات السابقة.

وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن سلالة دلتا، التي اكتشف في بادئ الأمر في الهند وأصبحت السلالة المهيمنة الآن في العالم، "من المرجح أن تكون أكثر خطورة" من السلالات السابقة من الفيروس، وفقا لتقرير داخلي تم نشره يوم الجمعة.

تعبيرية
تعبيرية

وأشارت المراكز إلى 3 أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بدلتا أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

وقال خبراء الأمراض في مقابلات مع "رويترز" إن الأبحاث الثلاثة تشير إلى مخاطر أكبر من السلالة دلتا، لكن المشاركين في الأبحاث عددهم محدود والنتائج لم تراجع بعد من خبراء آخرين.

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ووصف أطباء يعالجون مرضى مصابين بدلتا بدايات أسرع لظهور أعراض كوفيد-19 وفي العديد من المناطق كانت الحالات الخطرة أكثر عددا.

لكن الخبراء قالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لمقارنة النتائج بين أعداد أكبر من المرضى في الدراسات الوبائية لتحديد ما إذا كانت سلالة متحورة معينة تصيب المرضى بأعراض أشد.

وأضاف الخبراء أنه من المرجح كذلك أن تكون سرعة انتشار السلالة دلتا تسهم في زيادة أعداد الحالات الخطيرة التي تصل للمستشفيات.

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