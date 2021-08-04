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مع ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا.. بكين تشدد القيود على السفر

من الصين
فيروس كورونا

مع ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا.. بكين تشدد القيود على السفر

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في ستة أشهر

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العربية.نت، وكالات

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أعلنت بكين، الأربعاء، تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، فيما سجلت البلاد أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بالفيروس في أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحور دلتا.

وقالت سلطات الهجرة إنها وبشكل مؤقت "لن تقوم بإصدار جوازات سفر عادية ووثائق دخول-خروج أخرى" لدواع غير ضرورية.

لكن هذا لا يعني بعد حظرا شاملا على السفر إلى الخارج.

من الصين
من الصين

وقال المسؤول في سلطات الهجرة ليو هياتو في مؤتمر صحافي إن الأشخاص الذين لديهم "حاجة حقيقية لمتابعة الدارسة في الخارج أو وظيفة أو نشاط تجاري" ستُصدر وثائقهم بعد عملية تدقيق.

ومُنعت الطواقم الأجنبية على متن مئات السفن، من النزول في المرافئ الصينية وتغيير نوبات العمل.

وأمرت الحكومة المركزية بلديات بوقف النقل العام وسيارات الأجرة في مناطق تشهد تفشيا للفيروس، حسبما أعلنت وزارة النقل في المؤتمر الصحافي نفسه.

وبعدما تباهت الصين بإنجازاتها في القضاء على كوفيد، أظهرت فحوص واسعة النطاق إصابات بالمتحورة دلتا انتقلت محليا في أنحاء البلاد.

وسجلت الصين، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا في أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا.

من الصين
  • من الصين
  • من الصين
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من الصين
من الصين
من الصين
من الصين

وأفادت سلطات الصحة عن 71 إصابة انتقلت محليا الأربعاء، هي الأعلى منذ يناير، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص.

وكشفت النتائج الرسمية لتلك الفحوص عن عدد إصابات منخفض رغم وصول الفيروس إلى عشرات المدن الرئيسية.

وكانت بكين قد تباهت بنجاحها في القضاء على كوفيد-19 ما سمح للاقتصاد بالانتعاش والعودة إلى حياة طبيعية، فيما كانت مناطق واسعة من الكرة الأرضية تبذل جهودا مضنية لاحتواء وباء أودى بأكثر من أربعة ملايين شخص على مستوى العالم.

لكن التفشي الأخير للفيروس يهدد إنجازاتها تلك مع قرابة 500 حالة إصابة انتقلت محليا منذ منتصف يوليو، عقب الكشف عن بؤرة إصابات بين عمال نظافة في مطار نانجينع بمقاطعة جيانغسو.

وأفادت ووهان، المدينة الذي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في 2019، عن أول إصابات محلية في أكثر من عام وأعلنت الثلاثاء أنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

واصطف الأهالي في طوابير أمام مراكز فحوص في عز الصيف الحار الثلاثاء، وكانوا يحملون مراوح ورقية فيما كان عمال الصحة الذين يرتدون بزات واقية، يأخذون عينات من حلقهم لفحصها.

من ناحيتها أجرت نانجينغ فحوصا شملت مواطنيها البالغ عددهم 9.2 ملايين نسمة ثلاث مرات، وأغلقت قاعات الرياضة والسينما وعزلت مجمعات سكنية.

وأعلنت سلطات تشانغجياجيه، الوجهة السياحية في مقاطعة هونان (وسط)، حيث حضر المسافرون المصابون الذين كانوا في نانجينغ عرضا مسرحيا، الثلاثاء بشكل مفاجئ أنه لن يسمح لأحد بالخروج من المدينة بعدما اعتبرت بؤرة إصابات.

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وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,247,231 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 199,520,860 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

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