أميركا تدرس إلزام الزوار بالتطعيم.. وبريطانيا تخفف قيود كورونا

قال مسؤول بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعكف على إعداد خطة تلزم تقريبا جميع الزوار الأجانب للولايات المتحدة بالحصول على جرعتي التطعيم ضد كوفيد-19، في إطار رفع قيود السفر التي تمنع كثيرين من دول العالم من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض ليس مستعدا لرفع قيود السفر فورا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

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وذكر المسؤول أن إدارة بايدن لديها مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات "من أجل إعداد نظام يكون جاهزا عندما يكون بوسعنا استئناف السفر"، مضيفا أنه يتضمن "نهجا تدريجيا يعني بمرور الوقت ، مع استثناءات محدودة، انه يتعين على الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة الحصول على جرعتي التطعيم".

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، قالت لندن إن المسافرين العائدين إلى انجلترا من فرنسا، والذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا، لن يكون لزاما عليهم بعد الآن الدخول في حجر صحي، لتلغي بذلك قاعدة إضافية فرضت على أقرب جار لها الشهر الماضي في الوقت الذي خففت فيه القيود بالنسبة لسبع دول أخرى.

وذكرت الحكومة إن التغيير في وضع فرنسا اعتبارا من الثامن من أغسطس الساعة 0300 بتوقيت غرينتش سيساعد في تبسيط لوائحها للسفر، كما سيتيح السفر بدون حجر صحي من أماكن أخرى، في تعزيز لصناعة السفر التي تعاني من آثار الجائحة.

وأضافت الحكومة أن النمسا وألمانيا وسلوفينيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج ستضاف جميعها إلى القائمة الخضراء البريطانية للسفر منخفض المخاطر اعتبارا من الثامن من أغسطس، مما يعني أن الوافدين إلى انجلترا من تلك الأماكن لن يضطروا لعزل أنفسهم سواء ما إذا كان قد تم تطعيمهم بالكامل أم لا.

وسوف تشعر شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية بالرضا في ظل إمكانية استئناف المزيد من الرحلات الطويلة، بعد أن تم رفع

الهند وقطر والإمارات من القائمة الحمراء للسفر.