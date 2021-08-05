احذروا.. متحور دلتا يصطاد الشباب والحالات تتدهور بسرعة

اكتشف أطباء أميركيون أن المصابين الجدد بكورونا لأشخاص أعمارهم تقل من 50 عاما، وتتدهور حالتهم الصحية بسرعة مقارنة بمصابي العام الماضي.

إلى هذا، نقلت نيويورك تايمز عن أطباء في مستشفيات تعالج مصابي كورونا قولهم إن العديد من المرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر ولم يتلقوا أية لقاحات ضد المرض من قبل "يبدون أنهم أكثر مرضا من المصابين الأصغر سنا خلال العام الماضي وتتدهور حالاتهم بسرعة أكبر".

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ويشتبه العديد من الأطباء الذين يعالجونهم في أن متحور "دلتا"، الذي يمثل حاليا نحو 80 في المئة من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، ربما يلعب دورا في ذلك.

معدلات التطعيم السبب

فيما يعتقد بعض الخبراء أن سبب انتشار الحالات الجديدة بين من هم أصغر من 50 عاما هو انخفاض معدلات التطعيم في هذه المجموعة العمرية.

وتشير دراسات إلى أن اللقاحات الحالية فعالة ضد الأعراض الشديدة والوفاة جراء أي سلالة من سلالات الفيروس، ومنها "دلتا".

فئة الأصغر سناً

من جهته، قال الدكتور كام باترسون، مستشار جامعة أركنساه للعلوم الطبية، إن متوسط عمر المرضى الذين أدخلوا المركز الطبي في الجامعة، خلال فصل الشتاء الماضي، كان 60 عاما أما الآن فقد أصبح المتوسط هو 40 عاما، ويتوقع أن الأشخاص الأصغر سنا والأفضل صحيا هم أكثر عرضة لمتحور "دلتا".

وتظهر أحدث إحصاءات "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" زيادة بنسبة 64.1 بالمئة في حالات كوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 30 يوليو، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.