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وثائقي دنماركي حول منشأ كورونا يطرح فرضية "خطأ مهني ميداني"

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This aerial view shows the P4 laboratory (L) on the campus of the Wuhan Institute of Virology in Wuhan in China's central Hubei province on May 27, 2020. Opened in 2018, the P4 lab conducts research on the world's most dangerous diseases and has been accused by some top US officials of being the source of the COVID-19 coronavirus pandemic. China's foreign minister on May 24 said the country was open to international cooperation to identify the source of the disease, but any investigation must be led by the World Health Organization and free of political interference.
معهد ووهان للفيروسات الذي تثار حوله شبهات بشأن منشأ كورونا
فيروس كورونا

وثائقي دنماركي حول منشأ كورونا يطرح فرضية "خطأ مهني ميداني"

مسؤول بمنظمة الصحة: لا وجود لأي نوع من الخفافيش المشتبه بأنها كانت تحمل فيروس "سارس-كوف 2" في المناطق البرية في ووهان

كوبنهاغن – فرانس برس

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عادت فكرة نشوء فيروس كورونا عن طريق خطأ مهني في مختبر صيني لتطفو مجدداً على السطح بعد عرض التلفزيون الدنماركي، الخميس، فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على هذه النظرية.

وترفض الصين بشدة أي تلميح بأن الوباء الذي أودى بحياة نحو 4.3 مليون شخص في العالم منذ أن ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، يعود سببه الى إهمال في أحد مختبراتها.

لكن هذه الفرضية جزء من فرضيات "محتملة" ومطروحة، وفقاً لبيتر بن امباريك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ الوباء.

وقال بن امباريك لقناة "تي. في. 2" الدنماركية التي أعدت الوثائقي: "إصابة موظف مختبر في الميدان وهو يأخذ عينات، يندرج في إطار الفرضيات المحتملة. هنا ينتقل الفيروس مباشرة من الخفافيش إلى البشر".

بيتر بن امباريك (أرشيفية)
بيتر بن امباريك (أرشيفية)

وفي الوثائقي الذي تم بثه الخميس، ظهر رئيس وفد العلماء الدوليين الذي أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للتقصي، منتقداً بشدة ما يتعلق بالصين.

وكانت المرحلة الأولى من تحقيق منظمة الصحة العالمية التي أجريت في 29 مارس قد خلصت إلى أن فرضية وقوع حادث مختبر "غير مرجحة إلى حد بعيد".

ومع ذلك قال بن امباريك إنه كان من الصعب على فريقه مناقشة هذه الفرضية مع العلماء الصينيين.

وأضاف في الفيلم الوثائقي إنه قبل 48 ساعة على انتهاء مهمته في ووهان، لم يكونوا قد وافقوا بعد على ذكر فرضية المختبر في التقرير.

وأشار إلى أن هذه التبادلات بين المنظمة والصين مكنت وفد منظمة الصحة العالمية من الحصول على إذن لزيارة مختبرين صينيين يتم إجراء بحوث فيهما على الخفافيش.

وفد منظمة الصحة في ووهان في مارس الماضي
وفد منظمة الصحة في ووهان في مارس الماضي

وقال بن امباريك إنه خلال هذه الزيارات "تمكنا من التحدث وطرح الأسئلة التي أردنا طرحها، لكن لم تتح لنا فرصة مراجعة أي وثيقة".

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ولفت العالم أيضاً إلى أنه لا وجود لأي نوع من الخفافيش المشتبه بأنها كانت تحمل فيروس "سارس-كوف 2" المسبب لكورونا في المناطق البرية في ووهان.

وقال إن الأشخاص الوحيدين الذين يُحتمل أن يكونوا قد اقتربوا من هذه الأنواع من الخفافيش هم موظفو مختبرات المدينة.

يأتي هذا بينما حضت منظمة الصحة العالمية الصين الخميس على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

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