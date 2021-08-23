بعد الموافقة على "فايزر".. بايدن للمترددين: حان وقت التطعيم

حث الرئيس الأميركي جو بايدن جميع الأميركيين على تلقي لقاح كورونا بعدما أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن لقاح فايزر آمن وفعال ووافقت عليه بشكل كامل ونهائي.

وقال بايدن: "حان الوقت لتلقي اللقاح اليوم. من كان ينتظر الموافقة على لقاح فايزر، أدعوهم إلى تلقيه الآن بعدما تم ذلك".

مادة اعلانية

وأكد أن الولايات المتحدة تشهد الآن "وباء غير المطعمين"، مضيفاً أن الإصابات بالفيروس بين المطعمين "أقل بكثير من الإصابات بين غير المطعمين".

وذكر أن الإدارة الأميركية شجعت السلطات على "تقديم حوافز جديدة لتلقي اللقاح" بين المترددين. وتابع بايدن: "حتى مع انتشار المتحور دلتا، فإن نسبة الوفيات أقل بـ70% مما كانت عليه في الشتاء الماضي".

وأكد أن الأسبوع الماضي شهدت الولايات المتحدة "تلقي أكثر من مليون شخص اللقاح في يوم واحد"، مضيفاً أن "نحو 170 مليون أميركي تلقوا اللقاح بشكل كامل".

واعتبر بايدن أن "تسريع عمليات التطعيم يعطي أملاً بالتغلب على المتحور دلتا في الأسابيع المقبلة".

يأتي هذا بينما منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الاثنين الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً وما فوق، في خطوة يتوقع أن تمهد لسلسلة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحور دلتا في البلاد.

وهناك 52% من سكان الولايات المتحدة مطعمون بالكامل لكن السلطات الصحية اصطدمت بفئة من الشعب مترددة في أخذ اللقاح، ما أعاق برنامج التلقيح الوطني.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تشكل منعطفاً فيما نواصل مواجهة وباء كوفيد-19".