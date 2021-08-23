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فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ

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فيروس كورونا

فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ

المقطع يكشف كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لصنع الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة

العربية.نت

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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق فيروس كورونا المستجد لخلايا دماغ خفاش.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني"، بحسب وصفها.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، اللتان لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

وبحسب الصحيفة، تم تصوير المقطع على مدار 48 ساعة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق، حيث تُظهر اللقطات الفيروس التاجي على شكل بقع حمراء تنتشر بين كتلة من النقط الرمادية - خلايا دماغ الخفاش. وبعد أن تصاب تلك الخلايا بالعدوى، تبدأ خلايا الخفافيش في الاندماج مع الخلايا المجاورة. وفي مرحلة ما، تنفجر الكتلة بأكملها، مما يؤدي إلى موت الخلايا.

المقطع يكشف كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لصنع الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وقالت إيتشر، إحدى المشاركات في التصوير، والمتخصصة في الأمراض الحيوانية المنشأ، خاصة تلك التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إن نفس السيناريو الذي يحدث في الخفافيش يحدث كذلك في البشر، مع فارق مهم واحد هو أن "الخفافيش في النهاية لا تمرض".

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وفي البشر، يمكن للفيروس التاجي المراوغة والتسبب في مزيد من الضرر جزئيًا عن طريق منع الخلايا المصابة من تنبيه جهاز المناعة إلى وجود غزاة. لكن قوتها الخاصة تكمن في قدرتها على إجبار الخلايا المضيفة على الاندماج مع الخلايا المجاورة، وهي عملية تُعرف باسم syncytia حيث تسمح للفيروس التاجي بالبقاء دون اكتشافه أثناء تكاثره.

وأضافت إيتشر: "في كل مرة يضطر فيها الفيروس إلى الخروج من الخلية، يكون معرضًا لخطر الاكتشاف، لذا إذا كان بإمكانه الانتقال مباشرة من خلية إلى أخرى، فيمكنه العمل بشكل أسرع".

وقالت إنها تأمل أن يساعد مقطع الفيديو في إزالة الغموض عن الفيروس، وتسهيل فهم وتقدير هذا العدو المخادع الذي قلب حياة مليارات البشر رأساً على عقب.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,423,173 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

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