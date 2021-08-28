.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحذير.. المتحور دلتا يضاعف احتمال دخول المستشفى

  • الخط
متحور دلتا (آيستوك)
تعبيرية
فيروس كورونا

تحذير.. المتحور دلتا يضاعف احتمال دخول المستشفى

من المعروف أن المتحور دلتا الذي رصد للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بحوالى ما بين 40% إلى 60% من المتحور ألفا الذي ظهر في المملكة المتحدة نهاية العام 2020

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

كشفت دراسة بريطانية، السبت، أن احتمال دخول المصابين بالمتحور دلتا إلى المستشفى أكبر بمرتين من إمكانية حدوث ذلك لدى المصابين بالمتحور ألفا.

وأكدت آن بريسانيس، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "يظهر بحثنا أنه لو لم يكن لدينا لقاحات، فإن الوباء بسبب المتحور دلتا سيضع ضغطا على النظام الصحي أكبر مما لو كان ناتجا عن المتحور ألفا".

ومن المعروف أن المتحور دلتا الذي رصد للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بحوالى ما بين 40% إلى 60% من المتحور ألفا الذي ظهر في المملكة المتحدة نهاية العام 2020.

تعبيرية
  • تعبيرية
  • تعبيرية
2 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

لكن ما زال هناك القليل من المعلومات حول شدتها، رغم أن البيانات الأولية في اسكتلندا وسنغافورة تشير إلى ارتفاع احتمال الاستشفاء والإصابة بأشكال حادة من كوفيد مع هذا المتحور.

وحلل مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانست إنفكشوس ديزيزز" بيانات أكثر من 43 ألف إصابة مسجلة في إنجلترا بين 29 مارس و23 مايو، وهي الفترة التي بدأ المتحور دلتا الانتشار عبر قناة المانش.

وكانت نسبة الإصابات المرتبطة بالمتحور ألفا 80% في المتوسط خلال تلك الفترة (99.8 % في الأسبوع الأول، وانخفضت إلى 34.8 % في الأسبوع الأخير)، فيما كانت 20% بسبب المتحور دلتا.

وثلاثة أرباع المصابين (74%) لم يتلقوا اللقاح وربعهم (24%) لم يتلقوا سوى جرعة واحدة منه، وكانت نسبة الأشخاص الملقحين بالكامل 1.8% فقط من الإصابات.

ونقل 2.3% من المصابين بالمتحور دلتا إلى المستشفى بعد أسبوعين من اكتشافهم الإصابة بالوباء، مقارنة بـ2.2% من المصابين بالمتحور ألفا.

لكن مع الأخذ في الاعتبار عوامل معروفة بتأثيرها على شدة الإصابة بكوفيد (السن والمجموعة الإثنية والتلقيح)، يحسب الباحثون أن خطر دخول المستشفى يتضاعف بـ2.26 مع المتحور دلتا مقارنة بالمتحور ألفا.

وكان المرضى المصابون بالمتحور دلتا أصغر بشكل ملحوظ، بمتوسط عمر بلغ 29 عاما، مقابل 31 عاما للمتحور ألفا.

كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ فيروس كورونا فيروس كورونا كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين قصص اقتصادية لقاح كورونا دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين

ونظرا إلى انخفاض نسبة الأشخاص الملقحين في المجموعة التي شاركت في الدراسة "تفيد نتائج هذا البحث أولا بأن هناك خطر دخول المستشفى على الأشخاص الذي لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة فقط"، كما أوضحت بريسانيس المتخصصة في الإحصاءات في جامعة "كامبريدج".

وأظهرت دراسات عدة أن اللقاحات تحتفظ بفعالية عالية جدا ضد الأشكال الحادة من كوفيد المرتبطة بالمتحور دلتا، شرط أن يكون الأشخاص ملقحين بالكامل، فيما يكون تأثير اللقاحات محدودا بعد جرعة واحدة فقط.

وقال غافين دابريرا، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الأوبئة في الوكالة الصحية العامة هيلث إنغلاند: "فيما تمثل هذا المتحور حاليا أكثر من 98% من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة، من الضروري أن يقوم الذين لم يتلقوا جرعتين بعد بالقيام بذلك بأسرع ما يمكن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
الأكثر قراءة
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
بيريز يسحب رقم لاعبه من أجل مبابي بيريز يسحب رقم لاعبه من أجل مبابي
قبل أن تذهب
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
اكتشف المزيد