حتى الغزلان لم تسلم من كورونا.. وأميركا تسجل أولى الإصابات

أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بفيروس كورونا، ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس "سارس-كوف-2" الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

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وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية لوكالة "رويترز": "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2.. من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".

وقبل الإعلان عن رصد فيروس كورونا بين الغزلان، التي تعتبر عادةً من أجمل الحيوانات، كانت وزارة الزراعة الأميركية قد سجّلت إصابة حيوانات أخرى بكوفيد-19، من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.