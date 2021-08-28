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حتى الغزلان لم تسلم من كورونا.. وأميركا تسجل أولى الإصابات

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DUBLIN, OH - MAY 31: A baby deer runs on the par 5 15th hole during the second round of the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance at Muirfield Village Golf Club on May 31, 2013 in Dublin, Ohio. Andy Lyons/Getty Images/AFP
غزال في ولاية أوهايو (تعبيرية)
فيروس كورونا

حتى الغزلان لم تسلم من كورونا.. وأميركا تسجل أولى الإصابات

سجلت الإصابات بفيروس "سارس-كوف-2" الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو

شيكاغو – رويترز

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أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بفيروس كورونا، ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس "سارس-كوف-2" الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

غزال في ولاية أوهايو (تعبيرية)
غزال في ولاية أوهايو (تعبيرية)
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وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية لوكالة "رويترز": "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2.. من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".

وقبل الإعلان عن رصد فيروس كورونا بين الغزلان، التي تعتبر عادةً من أجمل الحيوانات، كانت وزارة الزراعة الأميركية قد سجّلت إصابة حيوانات أخرى بكوفيد-19، من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.

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