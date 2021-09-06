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أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

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دواء ضد كورونا
تعبيرية
فيروس كورونا

أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

وزارة الصحة الروسية سجّلت مطلع أبريل أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض

العربية.نت

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أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار "كوفيد غلوبولين"، وهو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية.

تعبيرية
تعبيرية

وقالت أولغا إيخلر، رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، في تصريح على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو غلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

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وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجّلت مطلع أبريل أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض.

وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى كوفيد-19.

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