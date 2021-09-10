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مودرنا تكشف عن لقاح موحد وسنوي ضد كورونا والإنفلونزا

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لقاح موديرنا
لقاح كورونا

مودرنا تكشف عن لقاح موحد وسنوي ضد كورونا والإنفلونزا

قالت شركة نوفافاكس يوم الأربعاء إنها بدأت أيضا دراسة في مرحلة مبكرة لاختبار لقاحها المشترك ضد الإنفلونزا وكوفيد

بندر الدوشي - واشنطن 

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قالت شركة مودرنا Moderna يوم الخميس إنها تطور لقاحًا واحدًا يجمع بين الجرعة المعززة ضد كورونا Covid-19 مع لقاح الإنفلونزا. وتأمل الشركة أن تضيف في النهاية لقاح لفيروسات الجهاز التنفسي (RSV) وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى كحقنة سنوية.

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي خلال عرض تقديمي لإطلاع المستثمرين على الأدوية قيد التطوير: "نعتقد أن هذه فرصة كبيرة جدًا أمامنا، إذا تمكنا من طرح هذه الجرعة كمعزز سنوي عالي الكفاءة للجهاز التنفسي". وأضاف"نعتقد أن مودرنا يمكن أن تكون أول من يسوق هذه الفرصة الجديدة المهمة". وتجري الشركة تجارب سريرية للقاح RSV لدى كبار السن.

جرعات من لقاح موديرنا
جرعات من لقاح موديرنا

وكان لدى شركة الأدوية بالفعل العديد من لقاحات الإنفلونزا المرشحة قيد التطوير. ويجمع اللقاح الجديد بين لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا 19 Covid.

دراسة في مرحلة مبكرة

من جهتها قالت شركة نوفافاكس يوم الأربعاء إنها بدأت أيضا دراسة في مرحلة مبكرة لاختبار لقاحها المشترك ضد الإنفلونزا وكوفيد.

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من جانبها قدمت مودرنا أيضًا تحديثات عن تجربتها لاختبار لقاح كوفيد المعتمد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 12 عامًا.

ومازال لقاح مودرنا الذي حصل على تصريح طارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة في ديسمبر ، يخضع حاليًا لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاستخدامه من قبل المراهقين ولم يحصل على الموافقة الرسمية.

وتم ترخيص لقاح منافس من شركة فايزر Pfizer Inc والشريك الألماني BioNTech للأعمار من 12 إلى 15 عامًا في وقت سابق من هذا العام بشكل رسمي من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

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