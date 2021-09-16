.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بشرى سارة.. عقار قديم عمره 40 عاماً قد يعالج من كورونا

  • الخط
عقار Probenecid المضاد لمرض النقرس (آيستوك)
عقار Probenecid المضاد لمرض النقرس (آيستوك)

بشرى سارة.. عقار قديم عمره 40 عاماً قد يعالج من كورونا

العقار موجود في سوق الأدوية منذ 40 عاماً ويستخدم لعلاج النقرس

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستمر الجهود العلمية للتوصل إلى علاج لمرض فيروس كورونا على كل المستويات، حيث يجري العلماء حول العالم الاختبارات بشكل يومي حتى على أدوية لأمراض أخرى لعلها تنفع في علاج الفيروس.

فقد كشف علماء من جامعة جورجيا الأميركية، في دراسة بحثية نشرت على موقع "Nature Reports" أن علاجاً مضاداً لمرض النقرس قد يكون فعالاً ضد كورونا وغيره من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

تأكيد علمي ثانٍ… لا حاجة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا فيروس كورونا تأكيد علمي ثانٍ… لا حاجة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا

وأظهرت التجارب التي أجريت على حيوان "الهامستر" أن عقار (Probenecid) المضاد لمرض النقرس، يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات، ما قد يجعله خياراً رئيسياً لمكافحة ليس فقط عدوى كورونا بل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى المميتة.

مضاد لفيروسات الجهاز التنفسي

بدوره، قال المعد الرئيسي للدراسة وباحث اللقاحات والدراسات العلاجية، رالف تريب، إن هذا المضاد للفيروسات يعمل مع جميع فيروسات الجهاز التنفسي التي اختبروها، بما في ذلك الفيروس التنفسي المخلوي البشري (RSV) والإنفلونزا، وكورونا المستجد، ما يعني أنه يمكن تقليل العدوى والمرض باستخدامه.

وأوضح أن الدواء يعتبر وسيلة وقائية قبل الإصابة بالفيروس، كما يعد علاجاً بعد التعرض لكورونا والإنفلونزا، حيث ثبتت معملياً فاعليته في محاربة الفيروس التنفسي المخلوي البشري (RSV).

فيروس كورونا (آيستوك)
فيروس كورونا (آيستوك)

يعمل مع أدوية أخرى

إلى ذلك، رجح الباحثون أن يزيد (Probenecid) من فاعلية العلاجات الأخرى، حيث يستخدم بالفعل لزيادة فاعلية بعض المضادات الحيوية، لذلك من الممكن أن يعمل الدواء جنباً إلى جنب مع علاجات كورونا الأخرى أيضاً.

ويمكن للعاملين بالمجال الصحي، تناول الدواء لمنع الإصابة بالمرض، حيث يتوفر على نطاق واسع، كما يمكن لأطباء الرعاية الأولية وصفه للمرضى، ويمكنهم الحصول عليه من الصيدليات بسهولة.

يشار إلى أن دواء (Probenecid) متوفر في الأسواق منذ نحو 40 عاماً، كما أنه معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ويستخدم في المقام الأول لعلاج النقرس، ومتاح على نطاق واسع في الولايات المتحدة، كما يمتاز بأن له آثارا جانبية قليلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لمس فتاة وهرب.. واقعة تحرش تهز المغرب بعد انتشار فيديو لمس فتاة وهرب.. واقعة تحرش تهز المغرب بعد انتشار فيديو
إحياء حيوان منقرض يثير موجة انتقادات.. إليك التفاصيل إحياء حيوان منقرض يثير موجة انتقادات.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
قبل أن تذهب
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
اكتشف المزيد