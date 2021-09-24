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الصحة العالمية توصي بأول علاج للوقاية من الأعراض الحادة لكورونا

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من اليابان في مستشفى لرعاية مرضى كورونا- فرانس برس
من اليابان في مستشفى لرعاية مرضى كورونا- فرانس برس
فيروس كورونا

الصحة العالمية توصي بأول علاج للوقاية من الأعراض الحادة لكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد "كوفيد - 19" هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي

العربية.نت، وكالات

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أوصت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لمرض "كوفيد - 19" لدى المرضى المعرضين للخطر جراء المرض.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراسات تشير إلى أن توليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة "ريجينيرون" الأميركية بالمشاركة مع شركة "روش" السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وتوصي المنظمة الآن بتقديم كازيريفيماب وإيمديفيماب لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد - 19" ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن المرضى المعرّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد كوفيد - 19 هما مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون"، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع «روش» بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

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