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غوتيريش: نحتاج 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم

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United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks at a high-level meeting to commemorate the twentieth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action: Reparations, racial justice and equality for people of African descent as part of the UN General Assembly 76th session General Debate in UN General Assembly Hall at the United Nations Headquarters in New York City, U.S. September 22, 2021 . John Angelillo/Pool via REUTERS
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
فيروس كورونا

غوتيريش: نحتاج 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: من أجل مصلحة الجميع، لا بد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم

الأمم المتحدة – رويترز

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أطلق أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير ثمانية مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم ضد كورونا على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70% منهم بحلول منتصف عام 2022.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إفريقيا الجنوبية
من حملة التطعيم ضد كورونا في إفريقيا الجنوبية
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وقال غوتيريش للصحافيين: "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعاً التوزيع العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف: "دون نهج منسق ومنصف، لن يدوم انخفاض حالات كورونا في أي دولة بمرور الوقت. من أجل مصلحة الجميع، لا بد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم".

ويضغط غوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".

من حملة التطعيم ضد كورونا في ساحل العاج
من حملة التطعيم ضد كورونا في ساحل العاج
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