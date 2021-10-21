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تحور جديد من كورونا في روسيا.. والهند تحتفل بإعطاء مليار جرعة لقاح

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فيروس كورونا تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

تحور جديد من كورونا في روسيا.. والهند تحتفل بإعطاء مليار جرعة لقاح

الهند تحتفل وروسيا تغلق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد رقما قياسيا جديدا

العربية.نت، وكالات

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قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا، فيما أعلنت الهند أنها أعطت مليار جرعة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يمثل علامة فارقة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة "إيه.واي.2.4" على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

من روسيا
من روسيا

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34,073 إصابة جديدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الهند، الخميس، أنها أعطت الجرعة المليار من من اللقاحات المضادة لكورونا، بعد ستة أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحي.

وقالت الحكومة الهندية إن حوالي ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة عل الأقل، ونحو 30% تلقوا اللقاح بالكامل.

وشهدت الهند ذروة كبيرة للوباء في أبريل ومايو سجلت خلالها أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف وفاة يوميا، بينما واجهت المستشفيات وضعا يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث.

من الهند
من الهند

لكن منذ ذلك الحين سجلت عدد الإصابات انخفاضا حادا إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية وعادت معظم النشطات إلى طبيعتها.

والهند هي ثاني دولة تعطي مليار جرعة بعد الصين بلغ عدد الذين تلقوا جرعة من اللقاح أكثر من 2.3 مليار، وفقًا للحكومة الصينية.

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وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره للعاملين في المجال الطبي بينما وضعت إعلانات خاصة في محطات القطارات والمطارات وأضيئت أبنية بألوان العلم الهندي للاحتفال بهذا الإنجاز.

وسيقدم وزير الصحة مانسوخ ماندافيا أغنية جديدة يؤديها المغني كايلاش خير وعرضا سمعيا بصريا في القلعة الحمراء الموقع التاريخي في نيودلهي.

وكتب وزير الصحة في تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "مبروك للهند! هذه نتيجة القيادة المقتدرة لرئيس الوزراء صاحب الرؤية مودي".

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