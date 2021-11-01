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بعد 18 شهراً من الإغلاق.. هذه الدولة تفتح حدودها الدولية اليوم

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John Troy, Mandy Troy, Jordan Foster, Christine Foster, Ros Troy and David Foster reunite at Sydney Airport in the wake of coronavirus disease (COVID-19) border restrictions easing, with fully vaccinated Australians being allowed into Sydney from overseas without quarantine for the first time since March 2020, in Sydney, Australia, November 1, 2021. REUTERS/Jaimi Joy
مشاهد مؤثرة في مطار ملبورن إثر لم شمل بعض العائلات للمرة الأولى منذ 18 شهراً
فيروس كورونا

بعد 18 شهراً من الإغلاق.. هذه الدولة تفتح حدودها الدولية اليوم

للحد من انتشار كورونا.. أستراليا فرضت بعضا من أشد السياسات الحدودية في العالم مما منع المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها

ملبورن – رويترز

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خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر وذلك بعد 18 شهراً من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء خاصا.

وصول ركاب إلى مطار ملبورن اليوم قادمين من سنغافورة
وصول ركاب إلى مطار ملبورن اليوم قادمين من سنغافورة

وقالت شركة "كانتاس"، وهي أكبر شركة طيران في أستراليا، إن طائرة تابعة لها حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قادمة من لوس انجلوس، لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بمغادرة الطائرة دون حجر صحي.

ووصل مسافرون دوليون أيضاً إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

اسقبال طائرة قادمة من سنغافورة في مطار ملبورن اليوم
اسقبال طائرة قادمة من سنغافورة في مطار ملبورن اليوم

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين، إن تغييرات السفر ستساعد الاقتصاد على الفور.

وأضاف فرايدنبرغ: "حقيقة أن الأستراليين يمكنهم التنقل بحرية أكبر داخل وخارج بلدنا دون الحاجة للبقاء في حجر صحي في المنزل إذا تم تطعيمهم مرتين أمر يدعو للاحتفال".

مشاهد مؤثرة في مطار ملبورن إثر لم شمل بعض العائلات للمرة الأولى منذ 18 شهراً
مشاهد مؤثرة في مطار ملبورن إثر لم شمل بعض العائلات للمرة الأولى منذ 18 شهراً
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وأظهرت لقطات على التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي لقاءات باكية بين الأسر بعد أن كانت قواعد السفر الصارمة تمنع في السابق الكثيرين من حضور المناسبات العائلية الهامة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات.

ويرتبط تخفيف قواعد السفر بارتفاع معدلات التطعيم لأكثر من 80% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في ولايتي أستراليا الأكثر اكتظاظا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، بالإضافة إلى منطقة العاصمة التي تم تطعيم سكانها بالكامل.

طاقم رحلة دولية وصلت إلى أستراليا اليوم يحتفل بعودة الطيران الدولي لها
طاقم رحلة دولية وصلت إلى أستراليا اليوم يحتفل بعودة الطيران الدولي لها
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