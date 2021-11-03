بايدن: السماح بتطعيم الأطفال ضد كورونا "خطوة كبيرة"

أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بموافقة السلطات الصحية في بلاده على إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، واصفًا الأمر بأنّه "نقطة تحوّل" في مكافحة الفيروس.

وقال في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين. إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

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جاء ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصحية الأميركية، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بيونتيك، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة.

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

وتفيد أرقام "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" بأن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.