.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن: السماح بتطعيم الأطفال ضد كورونا "خطوة كبيرة"

  • الخط
لقاح أطفال
تعبيرية

بايدن: السماح بتطعيم الأطفال ضد كورونا "خطوة كبيرة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بموافقة السلطات الصحية في بلاده على إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، واصفًا الأمر بأنّه "نقطة تحوّل" في مكافحة الفيروس.

وقال في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين. إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا "شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا

جاء ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصحية الأميركية، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بيونتيك، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة.

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

وتفيد أرقام "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" بأن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد