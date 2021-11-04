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الصحة العالمية تحذر.. أوروبا أصبحت مجددا مركز الجائحة

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ارتفاع مصابي كورونا في أوروبا - تعبيرية
فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر.. أوروبا أصبحت مجددا مركز الجائحة

الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد 500 ألف وفاة بكورونا بحلول فبراير

كوبنهاغن - فرانس برس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن وتيرة انتقال عدوى كوفيد-19 في أوروبا "مقلقة جداً" في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي "أصبحنا مجددا مركز" الجائحة، مشيرا إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدا (..) وإذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير.

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وعزت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19.

وتفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد "زادت عن الضعف في غضون أسبوع".

ويسجل عدد الإصابات اليومية ارتفاعا منذ ستة أسابيع متتالية في أوروبا في عدد الوفيات اليومية مع حوالي 250 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا استنادا إلى الأرقام الرسمية لكل دولة جمعتها وكالة فرانس برس.

ويسجل الارتفاع الجديد خصوصا في روسيا (8162 وفاة في الأيام السبعة الأخيرة) وأوكرانيا (3819 وفاة) ورومانيا (3100 وفاة)، بحسب هذه البيانات.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة استخدام الكمامات لمواجهة الوباء.

وقال كلوغه "تظهر توقعات موثوقة أنه في حال توصلنا إلى نسبة 95% في استخدام الكمامات في أوروبا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين نصف مليون قد تصل إلى الوفاة بحلول شباط/فبراير 2022".

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