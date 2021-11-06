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كوستاريكا أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا

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أطفال يتلقون لقاح كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا

كوستاريكا أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا

بدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس 2022

دبي - العربية.نت

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أصبحت كوستاريكا أول دولة في العالم تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للأطفال.

ووقعت الدولة صفقة مع شركة "فايزر" للحصول على جرعات، لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس 2022.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأميركية على لقاح "Pfize- BioNTech" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وستشهد صفقة كوستاريكا مع شركة "فايزر" حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.

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